Врач объяснил, как выбрать метод лечения варикоза

Варикозное расширение вен — достаточно распространенная проблема. Это заболевание, при котором истончается венозная стенка, увеличивается просвет вен. Как выбрать метод лечения, помогают ли при варикозе мази? На эти и другие вопросы изданию «Доктор Питер» ответил сердечно-сосудистый хирург НИИ скорой помощи Джанелидзе Рубен Шахназарян.
Если вены не видно, но проблема есть, надо ли оперировать или можно подождать?
Врач рассказал, что все зависит от конкретного клинического случая. Иногда у пациента очень большие варикозные вены на ногах, но ему это не мешает. В других ситуациях снаружи ничего не видно, но человека беспокоят неприятные симптомы — отекшие ноги, тяжесть. В обоих случаях, по словам Рубена Шахназаряна, оперировать нужно.
«В первом мы предупреждаем осложнения варикозной болезни, во втором — тоже снимаем риск осложнений, но еще и повышаем качество жизни пациента — устраняем симптомы», — объяснил врач.
Сколько вен можно заклеить, чтобы ноги не пострадали?
У нас есть поверхностные и глубокие вены. Варикоз поражает только первые из них. На каждой ноге есть два бассейна вен, которые чаще поражаются при этом заболевании. И, если эти вены поражены, то их можно удалять.
Могут ли вены обратно расклеиться после операции?
По словам врача, такое может произойти. Существуют лазерная методика лечения варикоза и современная система склеивания варикозных вен. И при первом, и при втором варианте вены могут расклеиться. «К сожалению, есть такая статистика, которая говорит сама за себя», — сказал сосудистый хирург.
Как понять, когда вены нужно клеить, а когда — удалять хирургически?
Какой метод выбрать — склеивание или удаление — надо решать опять-таки индивидуально в каждом случае. Варикозная болезнь поддается лечению малоинвазивными методиками — это VenaSeal, ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция), РЧО (радиочастотная облитерация). Однако при некоторых анатомических особенностях их выполнить невозможно. Тогда приходится применять открытые хирургические вмешательства — с разрезами и удалением вены.
Врач отметил, что большинству пациентов инновационные методики лечения все же подходят. В целом, и лазерное лечение, и склеивание вены —это щадящие методы, в отличие от открытого вмешательства с открытыми разрезами и, грубо говоря, вытягиванием вены.
Рубен Шахназарян подчеркнул, что мази могут улучшить состояние сосудов, но они способны лишь снизить и ослабить симптомы. На причину заболевания же это не повлияет.
Есть ли разница в препаратах для заклеивания вен для мужчин и женщин?
Врач рассказал, что здесь нет никакой разницы, препараты воздействуют одинаково на пациентов и мужского, и женского пола.
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Айгуль Сабитова