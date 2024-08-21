Врач объяснил, как полнолуние влияет на здоровье людей

Однако некоторые люди могут ощутить и положительные изменения. Так, представители творческих профессий могут ощутить всплеск вдохновения и желания работать. Под влиянием полнолуния повышается степень восприятия искусства, поэтому в такие дни хорошо ходить в театр, кино, на выставки, слушать музыку и читать. Пойдут на пользу также работы в саду или огороде.