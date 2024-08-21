Врач объяснил, как полнолуние влияет на здоровье людей

В ночь на 20 августа было полнолуние. Заведующий централизованным отделением первичной медико-санитарной помощи на дому Видновской клинической больницы Загид Асаханов рассказал, как такие явления влияют на людей. Он объяснил это в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Врач рассказал, что под влиянием полнолуния многие люди с тонкой психикой чувствуют обострения или изменения рефлексов. У них происходят всплески положительных и отрицательных эмоций, появляются необъяснимые фобии.
Также в организме человека из-за полнолуния снижается скорость обмена веществ, что плохо сказывается на состоянии крови. Повышается риск заболеваний ЖКТ и отравлений. «Объясняется это тем, что в дни полнолуния активизируется жизнедеятельность микробов и вирусов», — сказал Загид Асаханов. Он призвал в дни полнолуния отказаться от спиртного, фильмов ужасов и экстремальных квестов.
Однако некоторые люди могут ощутить и положительные изменения. Так, представители творческих профессий могут ощутить всплеск вдохновения и желания работать. Под влиянием полнолуния повышается степень восприятия искусства, поэтому в такие дни хорошо ходить в театр, кино, на выставки, слушать музыку и читать. Пойдут на пользу также работы в саду или огороде.
«Помимо этого, чистки организма и диеты, начатые в эти дни, дают хорошие результаты», — добавил врач.
Ранее основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что под влиянием полнолуния люди становятся более агрессивными.