Врач объяснил, действительно ли коллаген продлевает молодость

Врач призвал отказаться от добавок с содержанием коллагена. Нужно начать получать его из продуктов. «Вы думаете, он сейчас разложится, потом в крови растворится и там, где нужно, именно в этом месте у вас сложится? Наивно, если так», — сказал Мясников.