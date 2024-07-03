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Врач объяснил, действительно ли коллаген продлевает молодость

Многие полагают, что он замедляет старение кожи. Так ли это?

Источник: Freepik

Способен ли коллаген помочь сохранить молодость? На этот вопрос на канале «Россия 1» ответил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он заявил, что прием коллагена не может замедлить процесс старения кожи. По его словам, вещество имеет очень низкую способность к всасыванию.

«Это все маркетинговый ход», — приводит слова Мясникова «Общественная служба новостей».

Врач призвал отказаться от добавок с содержанием коллагена. Нужно начать получать его из продуктов. «Вы думаете, он сейчас разложится, потом в крови растворится и там, где нужно, именно в этом месте у вас сложится? Наивно, если так», — сказал Мясников.

Ранее исследователи назвали ягоду, которая бережет сосуды и сохраняет молодость. Отметим, в больших количествах она может испортить пищеварение и вызвать аллергию.

Айгуль Сабитова