Врач объяснил, действительно ли коллаген продлевает молодость

Способен ли коллаген помочь сохранить молодость? На этот вопрос на канале «Россия 1» ответил врач и телеведущий Александр Мясников.
Он заявил, что прием коллагена не может замедлить процесс старения кожи. По его словам, вещество имеет очень низкую способность к всасыванию.
«Это все маркетинговый ход», — приводит слова Мясникова «Общественная служба новостей».
Врач призвал отказаться от добавок с содержанием коллагена. Нужно начать получать его из продуктов. «Вы думаете, он сейчас разложится, потом в крови растворится и там, где нужно, именно в этом месте у вас сложится? Наивно, если так», — сказал Мясников.
Ранее исследователи назвали ягоду, которая бережет сосуды и сохраняет молодость. Отметим, в больших количествах она может испортить пищеварение и вызвать аллергию.
Айгуль Сабитова