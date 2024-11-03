Врач объяснил, что происходит с человеком, когда он сутулится

За осанкой стоит следить на протяжении всей жизни. От этого зависит не только здоровье позвоночника, но и всего организма. Головные и мышечные боли, заболевания дыхательной системы — нередкие последствия неправильной осанки. Однако ее можно скорректировать — даже во взрослом возрасте, рассказал «Газете.Ru» Алексей Попов, врач высшей категории, владелец медицинского центра «Свобода движения», мануальный терапевт.