Врач объяснил, что делать, если в нос или ухо заползло насекомое

В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что в таких случаях нужно обращаться в больницу. Ни в коем случае нельзя пытаться достать насекомое самому. Если оно заползло в ухо, при попытке вытащить незваного «гостя» можно повредить барабанную перепонку. Если же насекомое залезло в нос, оно может проникнуть в дыхательные пути.