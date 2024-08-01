Врач объяснил, что делать, если в нос или ухо заползло насекомое

В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что в таких случаях нужно обращаться в больницу. Ни в коем случае нельзя пытаться достать насекомое самому. Если оно заползло в ухо, при попытке вытащить незваного «гостя» можно повредить барабанную перепонку. Если же насекомое залезло в нос, оно может проникнуть в дыхательные пути.
Александр Исаев отметил, что, если оно только попало в нос, можно попытаться вычихнуть его. Однако желательно обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.
По словам врача, чаще всего насекомые попадают в уши. В таких случаях нужно взять масло и капнуть в ухо, чтобы умертвить его, а потом обратиться в клинику.
Отметим, насекомые могут принести и другие неприятности. Например, некоторые из них могут переносить заболевания.
Айгуль Сабитова