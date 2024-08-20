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Врач объяснил, что делать, если канцерофобия мешает полноценно жить

Канцерофобия (иррациональный страх заболеть раком) опасна прежде всего ухудшением качества жизни человека. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Елена Кутовая
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Дело в том, что пациент, страдающий этим расстройством, находится в постоянном состоянии ипохондрии, депрессии и тревоги. И, безусловно, жизнь от этого не становится лучше.

Перманентное тревожное состояние может приводить к обострению хронических заболеваний из-за постоянного стресса.

В основном, конечно, страдает качество жизни. Ведь человек без конца переживает, что он заболеет и в итоге умрет — это страх смерти, тяжелого диагноза, страх боли.

«Все эти страхи скапливаются, и человек не рационализирует то, что с ним происходит. Как правило, после посещения врачей человек успокаивается на время, но потом у него начинается все по новой», — объясняет эксперт.

Справиться с этим состоянием, действительно, можно. Помочь могут психотропные препараты, к примеру антидепрессанты. По словам Фомина, не нужно бояться психиатров, психотропной терапии, потому что современные препараты при правильном подборе не дают побочных эффектов.

Психотропные препараты помогут успокоиться и нормализовать жизнь.

Так что, первая рекомендация — это врач-психиатр. В идеале понадобится сочетание психотропной терапии и непосредственно психотерапии, в ходе которой можно вербальными методами помочь человеку выяснить, что стало триггером для запуска канцерофобии.

Может быть, это семейная история, или человек что-то прочитал, или общая информация оказывает негативное давление. Важно рационализировать, насколько реальна вероятность заболевания, выстроить определенную тактику, к примеру, один раз в полгода проходить медицинский чекап. Все это позволит исключить возможное заболевание, заключил врач.