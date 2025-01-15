Врач объяснил, чем опасны крещенские купания и как к ним подготовиться

В разговоре с ТСН24 он отметил, что перепады температур могут вызвать сосудистые спазмы. Это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмией.
Также долгое пребывание в холодной воде может привести к переохлаждению и гипотермии — состоянию, при котором температура тела снижается ниже нормы. Это очень опасно для пожилых людей и детей.
Кроме того, холодная вода может вызвать обострение хронических заболеваний — бронхиальной астмы, ревматизма, хронического бронхита и других воспалительных процессов. Также на скользких поверхностях можно упасть и получить травму.
Сергей Илюхин подчеркнул, что крещенские купания разрешены только здоровым людям без хронических заболеваний, тем, кто регулярно закаляется и имеет хорошую физическую подготовку.
Если вы решились поучаствовать в Крещенских купаниях, правильно подготовьтесь. Во-первых, начните закаляться, постепенно снижая температуру воды во время душа. Также поможет физическая активность: регулярные упражнения укрепляют организм. Обратите внимание на питание: за несколько дней до процедур откажитесь от жирной пищи и алкоголя.
Кроме того, подготовьте для крещенских купаний удобную одежду и нескользящую обувь. С собой нужно взять теплые вещи и горячий чай.
Ранее мы рассказывали, что такое крещенская вода и может ли она испортиться.