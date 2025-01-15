Врач объяснил, чем опасны крещенские купания и как к ним подготовиться

Если вы решились поучаствовать в Крещенских купаниях, правильно подготовьтесь. Во-первых, начните закаляться, постепенно снижая температуру воды во время душа. Также поможет физическая активность: регулярные упражнения укрепляют организм. Обратите внимание на питание: за несколько дней до процедур откажитесь от жирной пищи и алкоголя.