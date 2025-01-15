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Врач объяснил, чем опасны крещенские купания и как к ним подготовиться

19 января православная церковь празднует Крещение. По народной традиции некоторые люди накануне ночью ныряют в прорубь. Заместитель главврача по скорой медицинской помощи Тульского центра медицины катастроф Сергей Илюхин рассказал, какую опасность могут таить в себе крещенские купания.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с ТСН24 он отметил, что перепады температур могут вызвать сосудистые спазмы. Это опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, ишемической болезнью сердца и аритмией.

Также долгое пребывание в холодной воде может привести к переохлаждению и гипотермии — состоянию, при котором температура тела снижается ниже нормы. Это очень опасно для пожилых людей и детей.

Кроме того, холодная вода может вызвать обострение хронических заболеваний — бронхиальной астмы, ревматизма, хронического бронхита и других воспалительных процессов. Также на скользких поверхностях можно упасть и получить травму.

Сергей Илюхин подчеркнул, что крещенские купания разрешены только здоровым людям без хронических заболеваний, тем, кто регулярно закаляется и имеет хорошую физическую подготовку.

Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным, детям до 7 лет и людям с острыми воспалительными процессами от таких процедур нужно отказаться.

Если вы решились поучаствовать в Крещенских купаниях, правильно подготовьтесь. Во-первых, начните закаляться, постепенно снижая температуру воды во время душа. Также поможет физическая активность: регулярные упражнения укрепляют организм. Обратите внимание на питание: за несколько дней до процедур откажитесь от жирной пищи и алкоголя.

Кроме того, подготовьте для крещенских купаний удобную одежду и нескользящую обувь. С собой нужно взять теплые вещи и горячий чай.

Ранее мы рассказывали, что такое крещенская вода и может ли она испортиться.