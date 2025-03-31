Врач объяснил, чем опасны игрушки-магниты, которые может проглотить ребенок

Врач гастроэнтеролог-диетолог научного медицинского института онкологии имени Петрова Артур Бернацкий в комментарии «МК» отметил, что в целом критической опасности нет.
При этом огромное количество магнитов, по его словам, может спровоцировать кишечную непроходимость. «В народе это называют заворот кишок, когда кишечник сплетается, вызывает острую боль», — пояснил эксперт.
Поэтому «здесь необходимо проводить операцию». Сам по себе металл может окисляться, но «это не тяжелый металл, …острого отравления не будет». Если бы малышка проглотила один или два магнитных шарика, то, «возможно, никто бы не заметил» и «всё бы вышло самостоятельно». Однако огромное количество вызвало реакцию непроходимости. «В этой истории предметы были круглые и они не настолько опасны», — полагает специалист.
Если ребёнок проглотил инородное тело, то, как советует доктор, его надо «везти в стационар — необходимо обследование, следует сделать рентгенографию брюшной полости, чтобы увидеть светящийся объект внутри брюшной полости», узнать, «в каком месте находится» и какова локализация.
Необходимо вести сильный контроль за детьми до трех лет, подчеркнул Бернацкий.
До приезда скорой помощи «конечно, можно вызвать самостоятельно рвоту у ребенка». Но, как отметил врач, часто у родителей этого сделать не получается. «Лучше дождаться скорой», — посоветовал он.