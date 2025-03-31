Врач объяснил, чем опасны игрушки-магниты, которые может проглотить ребенок

Поэтому «здесь необходимо проводить операцию». Сам по себе металл может окисляться, но «это не тяжелый металл, …острого отравления не будет». Если бы малышка проглотила один или два магнитных шарика, то, «возможно, никто бы не заметил» и «всё бы вышло самостоятельно». Однако огромное количество вызвало реакцию непроходимости. «В этой истории предметы были круглые и они не настолько опасны», — полагает специалист.