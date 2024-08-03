Врач объяснил, чем грозит злоупотребление пивом

В беседе с NEWS.ru он сообщил, что пиво опасно быстрым развитием алкоголизма. Так, оно прокладывает путь к более крепким напиткам — например, коньяку или водке.
По словам Александра Умнова, пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее, чем водочный. Потребление пива не заканчивается, человек с зависимостью переходит на более крепкие напитки — коньяк, водку, самогон. В итоге он превращается в настоящего алкоголика, которому нужна медицинская помощь.
Хирург рассказал, что пиво пагубно влияет на ЖКТ. Оно приводит к хроническому гастриту на фоне раздражения слизистых оболочек желудка. Из-за пива появляются боль и тяжесть в животе, ощущение горечи во рту и изжога.
Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у алкоголика развивается цирроз. Причем токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых это 60−80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти показатели в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени, предупредил врач.
О пиве существует множество мифов. Недавно эксперты развеяли четыре из них.
Айгуль Сабитова