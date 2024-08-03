Врач объяснил, чем грозит злоупотребление пивом

Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у алкоголика развивается цирроз. Причем токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых это 60−80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти показатели в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени, предупредил врач.