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Врач объяснил, чем грозит злоупотребление пивом

Многие считают, что пиво не может привести к алкоголизму. Однако это не так, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

Источник: Drazen Zigic

В беседе с NEWS.ru он сообщил, что пиво опасно быстрым развитием алкоголизма. Так, оно прокладывает путь к более крепким напиткам — например, коньяку или водке.

По словам Александра Умнова, пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее, чем водочный. Потребление пива не заканчивается, человек с зависимостью переходит на более крепкие напитки — коньяк, водку, самогон. В итоге он превращается в настоящего алкоголика, которому нужна медицинская помощь.

Хирург рассказал, что пиво пагубно влияет на ЖКТ. Оно приводит к хроническому гастриту на фоне раздражения слизистых оболочек желудка. Из-за пива появляются боль и тяжесть в животе, ощущение горечи во рту и изжога.

Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у алкоголика развивается цирроз. Причем токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых это 60−80 граммов чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти показатели в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объемом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени, предупредил врач.

О пиве существует множество мифов. Недавно эксперты развеяли четыре из них.

Айгуль Сабитова