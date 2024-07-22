Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Приемный покой больницы — это помещение, где оказывают первичную медпомощь пациентам с острыми проблемами со здоровьем, не терпящими отлагательств. Зачастую ожидать врачей там приходится подолгу. Врач скорой помощи, заведующий стационарным отделением СМП Института скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Столярчук рассказал, почему так происходит. Он объяснил это в разговоре с изданием «Доктор Питер».
Почему так долго ждать помощи
Врач рассказал, что на начальном этапе поступления в приемный покой идет сортировка пациентов. Сначала помощь оказывают людям, которые находятся в тяжелом состоянии, дальше — в средней степени тяжести и удовлетворительной. При этом приоритет всегда у пациентов с инвалидностью, пенсионеров, беременных.
Минимальный объем манипуляций и обследований определяют по клиническим рекомендациям и стандартам лечения в соответствии с предварительным диагнозом. Если, допустим, человека привезли с болями в животе, у него возьмут кровь на анализ и сделают кардиограмму. Также сделают ультразвуковое исследование и рентген. Кроме того, пациента осмотрят специалисты соответствующих профилей.
Можно ли приехать в больницу самому?
Да, человек может обратиться за помощью самостоятельно. Как быстро его примут в таком случае, зависит от жалоб пациента.
«Мы все же рекомендуем пациентам, если возникла такая необходимость, обращаться в скорую медицинскую помощь, потому что тогда врачи смогут сразу оценить ваше состояние и отвезти вас в соответствующий стационар», — подчеркнул Сергей Столярчук.
Пациента могут перевезти и в другую больницу — например, если у него обнаружили инфекцию или заболевания, которые имеют профиль «нейрохирургия».
Если человек поступил без документов, ему тоже окажут медицинскую помощь. С ним побеседуют, будут обследовать — исключать или подтверждать острое заболевание. Потом документы этого пациента могут передать родственники.
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Айгуль Сабитова