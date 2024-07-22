Врач НИИ Джанелидзе объяснил, почему в приемном покое приходится так долго ждать

Минимальный объем манипуляций и обследований определяют по клиническим рекомендациям и стандартам лечения в соответствии с предварительным диагнозом. Если, допустим, человека привезли с болями в животе, у него возьмут кровь на анализ и сделают кардиограмму. Также сделают ультразвуковое исследование и рентген. Кроме того, пациента осмотрят специалисты соответствующих профилей.