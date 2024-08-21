Врач назвала заболевания, которые могут подстерегать осенью

«Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. В числе недугов, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, — аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются “домашние” аллергены — плесень и пылевые клещи», — рассказала Дельманова.
Следующий недуг, который может проявиться осенью, — боль в суставах. Возможно также обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови. Кроме этого, резкие изменения погоды могут провоцировать головные боли — в осеннее время организм острее реагирует на скачки барометрических показаний.
Однако самым распространенным осенним недугом, по мнению эксперта, является депрессия. Главная её причина — дефицит солнечного света, в связи с этим у человека возникает чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.
«Чтобы максимально оградить себя от осенних недугов, придерживайтесь четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывайте на свежем воздухе, будьте физически активны и обзаведитесь полезным хобби. Ну и, конечно, не забываем о “типовом” осеннем заболевании, таком как грипп. Но с ним все просто: достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон», — резюмирует Дельманова.