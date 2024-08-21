Врач назвала заболевания, которые могут подстерегать осенью

«Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. В числе недугов, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, — аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются “домашние” аллергены — плесень и пылевые клещи», — рассказала Дельманова.