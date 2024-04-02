Врач назвала время, после которого нельзя пить воду

«Если отек по утрам — это не разовая акция, а реальность, с которой вы живете каждый день, то обязательно обратитесь к врачу. Всем остальным рекомендую попробовать не пить никакую жидкость после 19:30, чтобы забыть об утреннем отеке как о страшном сне. Это максимально физиологично для организма, поэтому это правило стоит соблюдать на протяжении всей жизни», — объяснила она.