Врач назвала три продукта, несправедливо считающихся вредными

Некоторые продукты питания зря считают вредными. В своем Telegram-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала пищу, в которой на самом деле не стоит себе отказывать.
1. Сливочное масло
Это источник насыщенных жиров, которые необходимы организму для построения гормонов, упругости кожи, энергии и поддержки мембран клеток.
Волкова объяснила, что полностью отказываться от масла нет никакого смысла. «20−30 граммов принесут только пользу. Конечно, отдаем предпочтение маслу 82-процентной жирности, топленому», — заключила она.
2. Сладкие фрукты
Волкова советует не отказываться и от сладких фруктов. Но она подчеркнула, что их можно есть только после основного приема пищи.
3. Гречневая крупа
Крупы — это сложные углеводы, которые дают организму энергию и нормализуют уровень сахара в крови. По словам Волковой, гречку нужно употреблять с продуктами, богатыми клетчаткой, например, грибами, морковью и фасолью.
Ранее врач предупредила о смертельной опасности из-за отказа от сладкого.
Анна Морозова