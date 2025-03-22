Врач назвала способы бросить курить вейп

По словам эксперты, новая привычка должна быть безвредной или нейтральной. Так, вместо курения можно начать жевать мятную жвачку без сахара, пить чистую прохладную воду через трубочку или мелкими глотками, есть яблоки или другие низкокалорийные продукты, делать дыхательную гимнастику, заниматься физкультурой, говорить по телефону, гулять.