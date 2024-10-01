Врач назвала способ высыпаться и избежать депрессии осенью

Ранее невролог, нейрофизиолог, д.м.н. Ринат Гимранов рассказал сайту kp.ru, что существует несколько основных поз для сна: на спине, на животе, на боку. Спать на спине может быть хорошо для позвоночника и шеи, но может вызывать храп и апноэ у людей с лишним весом или проблемами с дыхательными путями. Спать на животе может быть удобно для людей с заболеваниями желудка или почек, но из-за перегиба позвоночника есть риск появления болей в шее и спине. На боку полезно спать людям, имеющим проблемы сердца и астму, но это может вызывать онемение рук или ног из-за сдавливания кровеносных сосудов.