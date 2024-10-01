Врач назвала способ высыпаться и избежать депрессии осенью

В беседе с сайтом aif.ru в понедельник, 30 сентября, специалист рассказала, что в осенний период важно не менять привычный распорядок дня и режим сна и бодрствования. Просыпаться и ложиться спать стоит в привычное для человека время. Продолжительность сна должна быть семь-девять часов. Так организм сможет постепенно адаптироваться к изменениям.
Сразу после пробуждения врач посоветовала перейти из темной спальни или комнаты в светлое пространство, включить яркий свет, открыть шторы или жалюзи.
Ларина объяснила, что при уменьшении длительности светового дня меняется характер циркадных ритмов организма человека, которые контролируют синтез и степень активности нейромедиаторов. Уменьшение времени светового дня способствует более быстрой выработке гормона сна мелатонина. В этой связи, помимо соблюдения режима, следует стараться вести активный образ жизни, гулять, полноценно питаться, избегать переохлаждений и переутомлений.
Также 30 сентября сомнолог Роман Бузунов предупредил, что сон при свете сбивает циркадные ритмы. По его словам, из-за этого нарушается выработка важных гормонов, что влияет на общее состояние и самочувствие, пишет RT.
27 сентября нутрициолог Ксения Уваровская рассказала, что некачественный сон может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. По ее словам, невысыпающийся человек может столкнуться с эмоциональными расстройствами, перепадами настроения, ухудшением памяти и работоспособности в краткосрочной перспективе. Среди долгосрочных последствий недосыпа врач отметила развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с весом, сахарного диабета, онкологических заболеваний, отмечает 360.ru.
4 сентября сомнолог София Черкасова рассказала об опасности недостатка сна. В беседе с НСН специалист пояснила, что когда недосыпание длится от нескольких недель до нескольких месяцев, это угрожает психическому здоровью: существенно повышается риск тревожных расстройств, неврозов, депрессий. При этом проблемы со сном не приводят к шизофрении, не разрушают личность человека, но эмоциональные расстройства могут усугубляться под действием недостаточного сна.
В августе терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин рассказал «Москве 24», что поздний ужин и фитнес, а также чтение будоражащей психику информации могут мешать нормально высыпаться. Лучше в это время принять ванну, послушать расслабляющую музыку, заняться ароматерапией.
Также в августе травматолог-ортопед Николай Бацаленко перечислил «Известиям» плюсы и минусы сна на жестком матрасе. По его словам, спать на таких рекомендуется младенцам, детям и подросткам для правильного формирования позвоночника, людям с избыточным весом и такими заболеваниями.
В декабре сомнолог Бузунов в беседе с ИА Регнум посоветовал за два часа до сна перестать пользоваться гаджетами, так как среднестатистическому мозгу нужно два часа для того, чтобы перейти от активного бодрствования к пассивному засыпанию. Он добавил, что в 50% можно улучшить качество сна, соблюдая банальные рекомендации: режим, регулярная физическая нагрузка, информационный детокс, ограничение кофеина.
Ранее невролог, нейрофизиолог, д.м.н. Ринат Гимранов рассказал сайту kp.ru, что существует несколько основных поз для сна: на спине, на животе, на боку. Спать на спине может быть хорошо для позвоночника и шеи, но может вызывать храп и апноэ у людей с лишним весом или проблемами с дыхательными путями. Спать на животе может быть удобно для людей с заболеваниями желудка или почек, но из-за перегиба позвоночника есть риск появления болей в шее и спине. На боку полезно спать людям, имеющим проблемы сердца и астму, но это может вызывать онемение рук или ног из-за сдавливания кровеносных сосудов.