Врач назвала способ улучшить работу мозга

По словам доктора, ученые провели эксперимент с участием 30 женщин с ожирением в возрасте от 18 до 30 лет. В один из дней их кормили на завтрак белковыми продуктами, во второй — углеводами, в третий день завтрак пропустили. Каждый день у участниц эксперимента измеряли уровень гормонов и чувство сытости. Также женщины проходили тесты на концентрацию внимания, добавила врач.