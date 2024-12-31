Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

Говоря о новогодних блюдах, эксперт отметила, что существуют продукты, которые опасны из-за неправильной обработки или хранения или которые нежелательно есть в большом количестве. Также есть еда, на которую развивается аллергия или непереносимость. «Но если продукты съедобны, а человек здоров и может есть их по отдельности, то и от сочетания ему плохо не станет», — заявила специалист.