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Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

Среди однозначно вредных продуктов на новогоднем столе можно назвать лишь алкоголь, заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». В разговоре с RT она отметила, что спиртное — это, по сути, яд, и безопасных доз для него не существует.

Источник: Freepik

Как напомнила врач, этиловый спирт раздражает слизистую оболочку желудка, что может привести к воспалению, и затем воздействовать на печень. Чтобы уменьшить риск повреждения слизистой желудка, Кашух порекомендовала поесть перед употреблением спиртного. А чтобы обезопасить организм в целом, лучше отказаться от алкоголя или ограничиться небольшой порцией.

Говоря о новогодних блюдах, эксперт отметила, что существуют продукты, которые опасны из-за неправильной обработки или хранения или которые нежелательно есть в большом количестве. Также есть еда, на которую развивается аллергия или непереносимость. «Но если продукты съедобны, а человек здоров и может есть их по отдельности, то и от сочетания ему плохо не станет», — заявила специалист.