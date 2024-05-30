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Врач назвала самый полезный способ приготовления окрошки

Окрошка — это летнее блюдо, которое не только утоляет голод, но и помогает освежиться в жару. Какая окрошка более полезная — на кефире или на квасе, с какого возраста ее можно давать детям, а кому вообще не стоит есть этот холодный суп, «Известиям» 30 мая, в День окрошки, рассказала гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Источник: Freepik

Она отметила, что в традиционный рецепт окрошки входят овощи (редис, вареный картофель, свежие огурцы), мясо или колбаса, зелень (обычно укроп и лук), вареные куриные яйца и соль. В зависимости от вкусовых предпочтений, окрошку можно заправить квасом или кефиром.

Есть и менее распространенные варианты этого блюда: с языком или ветчиной, с заправкой в виде минеральной воды, айрана и даже пива.

«С точки зрения диетологии более полезна окрошка на кефире. Этот напиток содержит полезные бактерии, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Для окрошки подойдет кефир любой жирности. Если “бульон” окажется слишком густым, то его можно разбавить обычной питьевой водой. У окрошки на квасе свои плюсы. В состав натурального кваса естественного брожения входят витамины, минералы, незаменимые аминокислоты и полезные бактерии, которые также способствуют поддержанию нормальной микрофлоры кишечника», — рассказала Кашух.

А вот магазинные квасы, по ее словам, — не лучший выбор. Как правило, в них добавляют довольно большое количество сахара и консервантов. Сахар может навредить людям, страдающим диабетом, кариесом, а консерванты вполне способны спровоцировать аллергическую реакцию.

Кроме того, врач предупредила, что в холодильнике незаправленную окрошку лучше хранить не более 24 часов — при условии, что в холодильном отсеке поддерживается температура от +4 до +6 градусов, а смесь упакована в герметичный контейнер. Готовую окрошку следует употреблять сразу же.

«От окрошки лучше воздержаться людям с обострением панкреатита, а также тем, кто страдает мочекаменной болезнью или от язвенной болезни желудка. После употребления этого блюда неприятные симптомы (боль в животе, нарушение дефекации, ощущение переполненности живота, тошнота и нентноервота) могут проявиться. Детям окрошку лучше давать с двух лет. Это блюдо многокомпонентно, поэтому у ребенка уже должны быть введены в рацион все продукты, которые входят в состав окрошки», — добавила специалист.

Также она отметила, что сделать окрошку еще более полезной несложно. Для этого вместо колбасы можно использовать нежирные сорта мяса (индейку или куриную грудку), сварить картофель в мундире и лишь потом его почистить (так овощ сохранит больше калия и магния — необходимых для сердца минералов). А вместо соли использовать побольше специй и пряностей. Вкус от этого только улучшится, а вот потребление соли снизится.

25 мая сервис «Пакет» от Х5 выяснил, какой рецепт окрошки обойдется дешевле всего в этом году, и подсчитал, что одна порция такого блюда стоит 85 рублей.