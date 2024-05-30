Врач назвала самый полезный способ приготовления окрошки

«От окрошки лучше воздержаться людям с обострением панкреатита, а также тем, кто страдает мочекаменной болезнью или от язвенной болезни желудка. После употребления этого блюда неприятные симптомы (боль в животе, нарушение дефекации, ощущение переполненности живота, тошнота и нентноервота) могут проявиться. Детям окрошку лучше давать с двух лет. Это блюдо многокомпонентно, поэтому у ребенка уже должны быть введены в рацион все продукты, которые входят в состав окрошки», — добавила специалист.