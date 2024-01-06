Врач назвала самые распространенные зимой травмы

«Второе место — перелом лучевой кости. Эти травмы связаны с падениями, так как на улице бывает скользко, а почистить дороги или обработать их специальными средствами успевают не всегда», — рассказала она в беседе с RT.

Чтобы избежать подобных травм, Прохорова посоветовала внимательно смотреть под ноги, а также использовать обувь с хорошо фиксирующей голеностопный сустав и не скользящей подошвой.

Эксперт отметила, что подошву можно дополнительно обработать лаком для волос. Кроме того, людям в возрасте и после операции на ногах врач рекомендовала пользоваться во время прогулок тростью для создания дополнительной опоры.

По словам Прохоровой, третье место по частоте зимних травм занимают переломы копчика и ушибы нижней части спины. Такое обычно случается при падении на лестнице или эскалаторе, уточнила она. Чтобы избежать подобного, травматолог рекомендовала не спешить на скользких участках и держаться за перила.

Особую категорию занимают травмы в результате занятий зимними видами спорта, отметила врач. По ее опыту, они чаще всего встречаются в январе и феврале. В частности, речь о разрывах передней крестообразной связки при занятии горными лыжами.

Кроме того, значительная часть травм возникает в результате использования пиротехники, добавила Прохорова. По этой причине рекомендуется внимательно изучать инструкцию к применению петард и фейерверков и выбирать для их запуска только открытые пространства.

В случае получения травмы врач рекомендовала обязательно обратиться за медпомощью. По ее словам, главное, что можно сделать самостоятельно в случае перелома — это зафиксировать конечность подручными средствами. Если же речь о полученной ране, ее следует промыть проточной холодной водой, наложить давящую повязку, стараться избежать нагрузок на конечность и приложить к месту травмы лед, пояснила травматолог.

Ранее, 5 января, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала «Известиям», что пожилым людям для безопасной прогулки в зимнее время перед выходом на улицу следует сделать 15−20 легких приседаний и подняться на цыпочки 10−15 раз для улучшения координации. Кроме того, нужно выбирать правильную обувь с противоскользящей подошвой, отметила врач. Помимо этого, в случае передвижения с тростью к инвентарю она рекомендовала прикрепить острый наконечник или шипы для более надежной фиксации на льду.