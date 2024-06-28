Врач назвала самые полезные продукты для завтрака

«Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением, а частое употребление данных продуктов может привести к лишнему весу и различным болезням. Так что рекомендуется употреблять продукты, которые содержат полезные жирные кислоты, например, сливочное масло», — сказала Ильяшенко.