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Врач назвала самые полезные продукты для завтрака

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наиболее полезным завтраком считаются каши, блюда из яиц и другие белковые продукты, в то время как завтраки быстрого приготовления, хлопья и поджаренный бекон, наоборот, не рекомендуются, поскольку тяжело усваиваются, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована», — отметила Ильяшенко.

Что касается овсяных хлопьев для каши быстрого приготовления, то их нельзя назвать хорошим завтраком, так как они лишены биологически активных веществ. Врач порекомендовала также отказаться от яичницы с беконом.

«Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением, а частое употребление данных продуктов может привести к лишнему весу и различным болезням. Так что рекомендуется употреблять продукты, которые содержат полезные жирные кислоты, например, сливочное масло», — сказала Ильяшенко.

Также, по словам гастроэнтеролога, для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок. Для вкуса можно добавлять в них ягоды или орешки.