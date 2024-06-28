Врач назвала самые полезные продукты для завтрака

«Лучшими продуктами для завтрака я бы назвала каши, белковые продукты, к примеру, отварные яйца. Овсяная каша, при этом, конечно, более сбалансирована», — отметила Ильяшенко.
Что касается овсяных хлопьев для каши быстрого приготовления, то их нельзя назвать хорошим завтраком, так как они лишены биологически активных веществ. Врач порекомендовала также отказаться от яичницы с беконом.
«Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением, а частое употребление данных продуктов может привести к лишнему весу и различным болезням. Так что рекомендуется употреблять продукты, которые содержат полезные жирные кислоты, например, сливочное масло», — сказала Ильяшенко.
Также, по словам гастроэнтеролога, для завтрака хорошо подойдут йогурты, творог, но без производственных добавок. Для вкуса можно добавлять в них ягоды или орешки.