Врач назвала самую полезную рыбу

«Список полезной для здоровья рыбы невозможно представить без лосося. По содержанию омега-3 его опережает разве что печень трески, но она очень калорийна. Омега-3 незаменима — это значит, что в организме человека эти кислоты не синтезируются. Получить их можно только с пищей. Они способствуют нормализации уровня холестерина и снижению концентрации вредных фракций этого жироподобного вещества. Избыток холестерина увеличивает риск инсульта и инфаркта. Лосось также богат витамином D — он влияет на работу нервной и иммунной системы, важен для укрепления костей и зубов», — отмечает эксперт Лаборатории «Гeмотест».