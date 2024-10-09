Врач назвала самую полезную крупу

При этом гастроэнтеролог обозначила и наиболее вредные крупы. Среди них оказались крупы с содержанием глютена, чрезмерное употребление которых не рекомендуется при патологиях желудочно-кишечного тракта. Такие крупы, как пшеница и манка, могут быть вредны людям с глютеновой энтеропатией, или непереносимостью глютена пшеницы и других злаков.