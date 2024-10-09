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Врач назвала самую полезную крупу

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Самой полезной крупой является гречневая за счет своей низкокалорийности и повышенного содержания полезных веществ и микроэлементов, необходимых для насыщения организма, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Источник: © РИА Новости

«Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества, витамины и микроэлементы, необходимые для организма», — сказала Ильяшенко.

При этом гастроэнтеролог обозначила и наиболее вредные крупы. Среди них оказались крупы с содержанием глютена, чрезмерное употребление которых не рекомендуется при патологиях желудочно-кишечного тракта. Такие крупы, как пшеница и манка, могут быть вредны людям с глютеновой энтеропатией, или непереносимостью глютена пшеницы и других злаков.