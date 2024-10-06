Врач назвала самую частую причину икоты

«К сожалению, механизм сдавления диафрагмального нерва или собственно купола диафрагмы не всегда столь радостный: это могут быть опухоли желудка и средостения, аномалии анатомического развития. Такое встречается нечасто, но длительная и беспричинная икота требует обследования, чтобы исключить серьезные заболевания. Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой! Обратитесь к вашему лечащему врачу для точной диагностики и лечения заболевания», — заключила Малиновская.