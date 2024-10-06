Врач назвала самую частую причину икоты

«Наиболее распространенной причиной икоты взрослого человека является, как ни странно, алкогольная зависимость. При употреблении алкоголя залпом, большими глотками, заглатывается избыточное количество воздуха, и желудок становится подобен воздушному шарику. Раздувшийся желудок давит на диафрагму, газы болезненно растягивают его стенки и организм стремится изгнать излишнюю воздушность. Такая икота быстро начинается и так же быстро проходит, являясь вполне физиологическим методом саморегуляции», — рассказала Малиновская.
По словам врача, икота может иметь и другую природу, не связанную с приемом алкоголя: беременность второго-третьего триместра, переохлаждение, повышение внутричерепного давления, сдавление диафрагмального нерва, стресс, голод, жажда, прием пищи большими кусками, питание всухомятку и на бегу.
«При беременности на диафрагму давит увеличившаяся матка, к тому же сокращения стимулируются активными шевелениями плода. Матка иногда зажимает диафрагмальный нерв, словно джойстик в старенькой компьютерной игре, вызывая все новые серии мышечных сокращений. Радикальный способ избавления от икоты в данном случае один: благополучные роды», — отметила Малиновская.
Также икота, особенно у младенцев, может быть связана с переохлаждением. Как объяснила реабилитолог, при переохлаждении мышечный спазм происходит под воздействием низких температур: замерзающие гладкие мышцы сжимаются в комок, «прячась» от холода.
«К сожалению, механизм сдавления диафрагмального нерва или собственно купола диафрагмы не всегда столь радостный: это могут быть опухоли желудка и средостения, аномалии анатомического развития. Такое встречается нечасто, но длительная и беспричинная икота требует обследования, чтобы исключить серьезные заболевания. Не занимайтесь самолечением и самодиагностикой! Обратитесь к вашему лечащему врачу для точной диагностики и лечения заболевания», — заключила Малиновская.