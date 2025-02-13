Врач назвала россиянам основные правила выбора питьевой воды

Напомним, врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули предупредил, что воду из-под крана можно пить только после исследования и выяснения, из какой ТЭЦ она поступает и как ее очищают. По его словам, просто кипятить ее недостаточно, так как в ней могут содержаться ионы железа и других тяжелых металлов, накапливающихся в организме.