Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

«Необходимо позаботиться об адекватном количестве различных овощей и фруктов на вашем столе, ежедневно рекомендуется употреблять не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод в рационе питания — источников витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов», — рассказала Стародубова.
Она отметила, что в качестве источника углеводов следует выбирать продукты из цельного зерна: нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые — источники витаминов, минеральных веществ, растительного белка, клетчатки. Клетчатка, которая содержится в растительных продуктах, способствует нормализации липидного обмена и положительно влияет на уровень холестерина в крови.
«В качестве источника полноценного белка выбирайте диетические сорта мяса и птицы, такие как кролик, индейка, цыпленок, молочные продукты пониженной жирности, обязательно включайте в рацион питания рыбу. Не увлекайтесь сладостями, кондитерскими изделиями, выпечкой — соблюдайте меру, а если хотите скорректировать массу тела, то рекомендуется хотя бы временно отказаться от этой группы продуктов», — подчеркнула Стародубова.