Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

Она отметила, что в качестве источника углеводов следует выбирать продукты из цельного зерна: нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые — источники витаминов, минеральных веществ, растительного белка, клетчатки. Клетчатка, которая содержится в растительных продуктах, способствует нормализации липидного обмена и положительно влияет на уровень холестерина в крови.