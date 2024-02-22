Врач назвала пять вредных для мужского здоровья продуктов

Накануне главного мужского праздника, 22 февраля, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала «Известиям» пять продуктов, которые вредны для мужского здоровья.
По ее словам, первая группа нежелательных продуктов — это большие объемы соевого белка. Соя содержится во многих колбасных изделиях, в соевом протеине, который активно используют спортсмены, в соевом молоке, тофу, спаржевой сое.
«Активные фитоэстрогены, содержащиеся в сое, способствуют выработке эстрогена (гормона, отвечающего за формирование фигуры женского типа), что может привести к нарушению баланса половых гормонов. Не стоит набирать белок только из сои. Лучше разнообразить рацион за счет мяса, рыбы, творога и так далее», — отметила врач.
Вторая группа — алкоголь, особенно пиво. По аналогии с соей, солод и хмель, содержащиеся в пивных напитках, по сути, тот же фитоэстроген, который запускает процессы нарушения метаболизма и ожирения по женскому типу, предупредила диетолог.
«Употребление пивных напитков мужчинами способствует быстрому наращиванию жира в области талии и бедер. Для примера, в норме объем талии мужчины должен быть не более 94 см. Объем талии от 94 см до 102 см говорит об отклонениях в состоянии здоровья и склонности к избыточной массе тела. Если же объем талии превышает 102 см, это уже признак повышенного риска, связанного с висцеральным ожирением (отложением жира в области живота и на внутренних органах), риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии (в первую очередь онкологии кишечника)», — отметила Мещерякова.
По ее словам, объем талии очень важен: индекс массы тела может быть в норме, при этом распределение жировой массы в организме — нет.
«Третья группа продуктов — сладкие газированные напитки. Они нежелательны ни в мужском, ни в женском рационе. Употребление газированных напитков негативно влияет на состояние здоровья, нарушает минеральный обмен и окислительно-восстановительные процессы. Большие объемы газировки могут привести к дефициту микроэлементов (кальция, магния, цинка и других). А это прямой путь к нарушению работы опорно-двигательного аппарата, дисфункции сердечно-сосудистой и нервной системы», — продолжила врач.
Еще один продукт, с которым она посоветовала быть осторожным, — куриное мясо. Несмотря на то что сама по себе курятина относится к категории диетических продуктов, поскольку содержит мало жира и много белка, нужно остерегаться ее избыточного потребления.
«В промышленной технологии выращивания птицы используются стимуляторы и гормоны роста. Зачастую спортсмены слишком увлекаются куриным филе. Лучше же добирать белок другими сортами мяса, рыбой, морепродуктами, яйцами и творогом, а также растительным белком (бобовые, цельнозерновые крупы, орехи, семена). Если без большого объема куриного мяса не обойтись, приобретайте его у проверенных производителей», — объяснила специалист.
Пятая группа нерекомендованных продуктов, о которых она рассказала, — жареное мясо и шашлыки с горелой корочкой, которые многие мужчины употребляют в больших количествах.
«Такое мясо обладает серьезно выраженными канцерогенными свойствами, что вызывает риски развития различных видов онкологии. Оптимальным решением будет запекать мясо в фольге, в аэрогриле, а также придерживаться общей рекомендации по количеству красного мяса — не более 500 г в неделю», — подчеркнула диетолог.
6 февраля врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что потребление хлебобулочных изделий, в особенности приготовленных из белой муки, и других простых углеводов на пустой желудок может обернуться проблемами для здоровья.