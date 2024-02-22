Врач назвала пять вредных для мужского здоровья продуктов

«Употребление пивных напитков мужчинами способствует быстрому наращиванию жира в области талии и бедер. Для примера, в норме объем талии мужчины должен быть не более 94 см. Объем талии от 94 см до 102 см говорит об отклонениях в состоянии здоровья и склонности к избыточной массе тела. Если же объем талии превышает 102 см, это уже признак повышенного риска, связанного с висцеральным ожирением (отложением жира в области живота и на внутренних органах), риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии (в первую очередь онкологии кишечника)», — отметила Мещерякова.