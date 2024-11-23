Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты

«Слово “подагра” переводится с греческого как “капкан для ноги”. И такое название неслучайно. Основной симптом болезни — резкая пронизывающая боль в суставе, которая сопровождается покраснением и отеком кожи. Такой болевой “капкан” может мучить человека часами, а иногда и сутками. По мере прогрессирования болезни приступы боли возникают всё чаще и чаще, суставы деформируются, их подвижность ухудшается. И если не начать лечение, то воспаление в результате отложения кристаллов мочевой кислоты (артрит) может привести к разрушению сустава», — объяснила специалист.