Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты

«При подагре внутри суставов и вокруг них появляются кристаллы, состоящие из мочевой кислоты. Как правило, они образуются в суставах больших пальцев ног, но могут захватить голеностопные суставы, локти и даже пальцы рук», — сказала врач.
Она отметила, что одна из причин подагры — нарушение белкового обмена и употребление продуктов, которые содержат большое количество пуринов.
В организме пурины преобразуются в мочевую кислоту. В норме организм выводит ее естественным путем. Но если мочевой кислоты слишком много, то ее кристаллы начинают откладываться в суставах.
«Другие возможные причины подагры — генетические предпосылки, сахарный диабет, сердечная и почечная недостаточность, артериальная гипертензия, псориаз, анемия», — уточнила Уланкина.
По ее словам, в некоторых случаях подагре способствуют травмы суставов или перенесенная инфекция, например, пневмония, фарингит или синусит. А иногда спусковым крючком для развития болезни выступает прием лекарственных препаратов, таких как мочегонные или средства с витамином B3.
«Слово “подагра” переводится с греческого как “капкан для ноги”. И такое название неслучайно. Основной симптом болезни — резкая пронизывающая боль в суставе, которая сопровождается покраснением и отеком кожи. Такой болевой “капкан” может мучить человека часами, а иногда и сутками. По мере прогрессирования болезни приступы боли возникают всё чаще и чаще, суставы деформируются, их подвижность ухудшается. И если не начать лечение, то воспаление в результате отложения кристаллов мочевой кислоты (артрит) может привести к разрушению сустава», — объяснила специалист.
По статистике, подагра встречается у мужчин в десятки раз чаще, чем у женщин, указала врач. Исследователи объясняют такое явление особенностями гормонального фона. Благодаря эстрогену мочевая кислота у женщин репродуктивного возраста выводится из организма гораздо эффективнее, чем у мужчин. Риск развития подагры при этом становится существенно ниже.
«Лечение “болезни голубых кровей” требует комплексного подхода. Пациентам с таким диагнозом важно не только принимать все лекарственные препараты, назначенные врачом, но и соблюдать диету, позволяющую снизить уровень мочевой кислоты в организме», — предупредила Уланкина.
Она обратила внимание на то, что важно ограничить употребление богатых пуринами продуктов и обязательно добавить в рацион овощи, кисломолочные продукты, растительный белок, который содержится в крупах, грибах, орехах и семенах. Также нужно следить за уровнем витамина C — он помогает организму справиться с избытком мочевой кислоты. Для этого можно ввести в меню продукты, богатые этим витамином, — шиповник, болгарский перец, смородину, цитрусовые, облепиху, капусту.
«Кроме того, следует поддерживать здоровый образ жизни: следить за весом, контролировать режим сна, не забывать о физической активности, отказаться от курения и употребления спиртных напитков», — заключила специалист.