Врач назвала продукты, которые помогают организму синтезировать коллаген

Как рассказала в своем телеграм-канале терапевт, диетолог, нефролог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, после 30 лет синтез коллагена снижает УФ-излучение: солнце, загар. УФ-лучи разрушают нити коллагена и эластина, превращая их в «пену». Поэтому SPF жизненно необходим. Девушкам также поможет «умный купальник» — он пропускает загар и работает как солнцезащитное средство. Если планируете весь день быть на солнце, он необходим.