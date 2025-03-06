Врач назвала продукты, которые помогают организму синтезировать коллаген

Как рассказала в своем телеграм-канале терапевт, диетолог, нефролог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, после 30 лет синтез коллагена снижает УФ-излучение: солнце, загар. УФ-лучи разрушают нити коллагена и эластина, превращая их в «пену». Поэтому SPF жизненно необходим. Девушкам также поможет «умный купальник» — он пропускает загар и работает как солнцезащитное средство. Если планируете весь день быть на солнце, он необходим.
Также синтез коллагена в этом возрасте снижается из-за потери мышечной ткани (саркопении). Если человеку больше 30 лет и он не занимается силовыми видами спорта, то мышечный тонус падает. А это потеря всех белков, в том числе коллагена и эластина.
Кроме того, играет роль дефицит качественного натурального белка в еде — нехватка мяса, рыбы, морепродуктов.
«Только не колбасы и сосиски, а именно цельная пища. И не протеиновый коктейль», — подчеркнула врач.
Все это важно в связи с тем, что натуральные продукты благодаря витаминам, коферментам и различным органическим соединениям лучше усваиваются.
«Известно, что железо лучше усваивается именно из еды, а не из БАДов, благодаря MEАT FACTOR — это комбинация железа с белком. А коллаген из рыбы и морепродуктов», — рассказала диетолог.
Также для синтеза коллагена важны:
- витамин С (ягоды, цитрусовые, болгарский перец);
- пролин (молочные продукты, капуста, яичные белки, грибы, спаржа);
- глицин (желатин, свиная/куриная кожа, многие другие продукты, содержащие белок);
- медь (семена, орехи, бобовые, субпродукты).
Регина Доктор подчеркнула, что препараты с коллагеном, которые нужно принимать внутрь, не работают. Не помогут ни БАДы, ни капсулы, ни гели, ни бутылочки. Это показывают масштабные и независимые исследования.
«Все просто распадается на аминокислоты в вашем желудке так же, как курица или рыба, а будет ли из этого синтезироваться именно коллаген — природе и науке неизвестно», — уточнила эксперт.
Кстати, существуют продукты, которые помогают бороться с морщинами. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.