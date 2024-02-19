Врач назвала продукты для профилактики дефицита железа в организме

«Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество животного белка, который необходим для синтеза гемоглобина. Плюс в говядине содержится много железа в доступной для человека форме, оно хорошо усваивается», — рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.