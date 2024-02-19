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Врач назвала продукты для профилактики дефицита железа в организме

Для профилактики нехватки железа необходимо включить в свой рацион красное мясо и субпродукты, так как железо лучше всего усваивается из животных продуктов. Об этом 19 февраля рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
Источник: AP 2023

«Отличный вариант для профилактики дефицита железа — говядина, там содержится достаточно большое количество животного белка, который необходим для синтеза гемоглобина. Плюс в говядине содержится много железа в доступной для человека форме, оно хорошо усваивается», — рассказала Игнатикова в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что для усвоения железа необходим витамин С, поэтому стоит добавить в рацион цитрусовые, яблоки и квашеную капусту.

При этом шоколад, кофе и чай ухудшают усвоение железа из-за содержания танинов.