Врач назвала причины ранней деменции

По ее словам, можно выделить несколько основных и при этом не всегда очевидных причин, которые способны повысить риск деменции с ранним началом. И первая — хроническое воспаление в организме, которое является прямым следствием развития ранней деменции.
«Вялотекущие воспалительные процессы в кишечнике, легких, ротоглотке, желудочно-кишечном тракте, которые мы привыкли не замечать в ритме современной жизни и часто не долечиваем, постоянно “триггерят” иммунитет. Цитокины, которые определяют тип и длительность иммунного ответа, рост или подавление клеток при воспалении, буквально начинают атаковать органы и системы организма. Атака идет не только на орган, в котором есть воспалительный процесс. Под удар попадают все сосуды, в том числе головного мозга, что грозит кислородным голоданием мозга и нарушением его функций», — предупредила Шуппо.
Кроме того, по ее словам, отсутствие реабилитации после COVID-19 также способно нарушить функции головного мозга и приблизить развитие деменции.
«Ковид — это вирус, который поражает эндотелий сосудов, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. В том числе при коронавирусе поражаются сосуды головного мозга. Это приводит к спазмам, тромбированию мелких капилляров в головном мозге, затруднению кровообращения в головном мозге. Питание мозга происходит неполноценно, и процессы в нем замедляются», — рассказала специалист.
Она обратила внимание, что необходимости прохождения полноценной реабилитации после коронавируса заговорили не так давно. Такая реабилитация должна включать методы общей физиотерапии, направленные на снятие воспаления после ковида, укрепление сосудов.
«Простые углеводы, которые в избытке содержатся в сладостях, выпечке, фастфуде, способствуют закислению вокруг клеток. Клетки становятся малоактивными и недееспособными, нарушается углеводный обмен. Кислотно-щелочное состояние организма переходит в более кислое, и именно оно способствует поддержанию хронического воспаления на критическом уровне», — предупредила Шуппо.
По ее словам, в идеале нужно сократить потребление простых углеводов, делать выбор в пользу цельных продуктов или с минимальной обработкой. Например, заменить выпечку и конфеты сухофруктами, несладкими фруктами.
«Отсутствие постоянных тренировок мозга приближает наступление деменция. Мозг можно тренировать, точно так же как мы тренируем свое тело. Тренировки нужны на протяжении всей жизни. Это позволит эффективно противостоять, в том числе возрастным изменениям», — добавила специалист.
«Запоминанию деталей также способствует разгадывание головоломок, кроссвордов, интеллектуальные игры. Арт-терапия замедляет ухудшение когнитивных функций и, что немаловажно, улучшает эмоциональное состояние, позволяет легче справиться с депрессией при появлении первых признаков деменции», — подчеркнула врач.
5 апреля прошлого года заслуженный врач России инфекционист Сергей Рябов рассказал, что образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга может привести к деменции.