Врач назвала причины ранней деменции

«Вялотекущие воспалительные процессы в кишечнике, легких, ротоглотке, желудочно-кишечном тракте, которые мы привыкли не замечать в ритме современной жизни и часто не долечиваем, постоянно “триггерят” иммунитет. Цитокины, которые определяют тип и длительность иммунного ответа, рост или подавление клеток при воспалении, буквально начинают атаковать органы и системы организма. Атака идет не только на орган, в котором есть воспалительный процесс. Под удар попадают все сосуды, в том числе головного мозга, что грозит кислородным голоданием мозга и нарушением его функций», — предупредила Шуппо.