Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала полезные для здоровья чипсы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков, так как они содержат большое количество йода, витамина С, а также улучшают пищеварение и способствуют увлажнению кожи, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.

«Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника», — отметила Шмелева.

Также терапевт добавила, что такие водоросли содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует ее увлажнению и защищает от воздействия солнечных лучей.