Врач назвала полезные для здоровья чипсы

«Чипсы из морских водорослей, они полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника», — отметила Шмелева.