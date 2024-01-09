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21:46 (мск), источник: Life.ru

Врач назвала пищевую привычку, вызывающую инсульт, рак, язву и инфаркт

Привычка досаливать может привести к возникновению язвы желудка, онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также инфаркту и инсульту. Об этом рассказала эндокринолог Наталья Новикова.

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Источник: Freepik

«Пищевая соль — основной источник натрия, избыток её употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отёках, потому что происходит задержка жидкости в организме», — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Эксперт добавила, что 80% ежедневно потребляемой соли содержится в хлебе, печенье, выпечке, колбасах, сырах, чипсах и консервах, то есть эта соль является скрытой. При этом суточная норма для взрослого — около одной чайной ложки соли. По мнению врача, приправы лучше заменить петрушкой, укропом, сельдереем, куркумой. Тогда вероятность пересолить будет меньше и пища будет полезнее, пояснила Новикова.

Ранее был назван простой способ понизить давление за неделю. И связан он именно с солью.

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