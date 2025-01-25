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Врач назвала первые симптомы сахарного диабета

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сухость во рту, повышенный аппетит, усталость, частые простудные заболевания и ухудшение зрения могут быть первыми симптомами сахарного диабета, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

Источник: © РИА Новости

«Первыми симптомами того, что у пациента развивается сахарный диабет, могут быть частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость во рту, повышенный аппетит, усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран, обострения хронических заболеваний и частые простудные заболевания. А также ощущение покалывания в конечностях и ухудшение зрения», — рассказала Невольникова.

По словам врача, для диагностики сахарного диабета назначают анализ крови на глюкозу. Ее высокий уровень одновременно с характерными симптомами вроде постоянной жажды, учащённого мочеиспускания, частых инфекционных заболеваний — яркий признак диабета.