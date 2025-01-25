Врач назвала первые симптомы сахарного диабета

«Первыми симптомами того, что у пациента развивается сахарный диабет, могут быть частое мочеиспускание, сильная жажда и сухость во рту, повышенный аппетит, усталость и слабость, беспричинная потеря веса, медленное заживление ран, обострения хронических заболеваний и частые простудные заболевания. А также ощущение покалывания в конечностях и ухудшение зрения», — рассказала Невольникова.