Врач назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель

«Фасоль, как и все бобовые, можно назвать продуктом “два в одном”. Она одинаково много содержит и белков, и углеводов. По количеству белка на 100 граммов фасоль близка к показателям говядины и курицы… Углеводная составляющая у фасоли тоже довольно высока, но по сравнению с картофелем у бобовых есть несколько преимуществ: во-первых, изрядное количество клетчатки (в картофеле ее совсем мало), широкий спектр витаминов В и минералов (железа, кальция, магния)», — рассказала эндокринолог.