Врач назвала овощи, которые могут заменить в рационе картофель

«Батат, пищевая ценность которого практически одинакова с картофелем: у картофеля этот показатель составляет 80 килокалорий, а у батата — 86 килокалорий. Однако, в отличие от картофеля, батат содержит на 2 грамма больше клетчатки (что считается неплохим показателем) и в нем больше медленных углеводов, которые не провоцируют резкого подъема сахара в крови. Для диабетиков это все равно нежелательный продукт, но всем остальным он добавит в копилку массу полезных веществ», — рассказала Кузнецова.
По словам эндокринолога, в батате содержится значительное количество кальция и магния, намного больше, чем в картофеле, витамина В6, а также существенное количество витамина А: в 100 граммах «сладкого картофеля» этого важного элемента для здоровья зрения, кожных покровов и стабилизации функции роста 200% от дневной нормы. Поэтому для детей и подростков, которые активно растут, батат считается одной из лучших замен картофеля.
«Топинамбур считается суперфудом за счет высокого содержания инулина: это натуральный пребиотик, обладающий способностью стабилизировать микрофлору кишечника, тем самым улучшать метаболизм и препятствовать набору лишнего веса. Инулин в разных видах применяют при кишечных расстройствах и как вспомогательное средство при диабете для снижения уровня сахара в крови. Так что в определенном смысле топинамбур — это полезный антипод картофеля. Также в топинамбуре целый боекомплект полезных веществ: кальций, железо, магний, фосфор, натрий, медь, селен, фолат и холин», — отметила Кузнецова.
Фасоль, по словам эксперта, может заменить картофель в борще, щах, винегрете, начинках для рулетов и пирожков. Альтернативой картофельному пюре может стать лобио.
«Фасоль, как и все бобовые, можно назвать продуктом “два в одном”. Она одинаково много содержит и белков, и углеводов. По количеству белка на 100 граммов фасоль близка к показателям говядины и курицы… Углеводная составляющая у фасоли тоже довольно высока, но по сравнению с картофелем у бобовых есть несколько преимуществ: во-первых, изрядное количество клетчатки (в картофеле ее совсем мало), широкий спектр витаминов В и минералов (железа, кальция, магния)», — рассказала эндокринолог.
Еще одним вариантом замены картофеля Кузнецова назвала корень сельдерея. Он способствует выведению ненужной жидкости из организма. В составе сельдерея эфирные и жирные масла, органические кислоты — щавелевая, хлоргеновая. Он обогащен витаминами С, Е, К, А, группы В, а также кальцием, пурином, фосфором. Кроме того, он менее крахмалистый, чем картофель.
Сельдерей и картофель взаимозаменяемы практически во всех блюдах: в пюре, гратенах, рагу, супах. Его можно жарить с грибами, отварным добавлять в оливье или есть сырым.
«Репу стоит посоветовать есть чаще, чем картошку: у нее богатый витаминно-минеральный состав, который не теряется при долгом хранении. Для зимы репа ценна тем, что содержит много элементов, поддерживающих иммунную систему: витамины А, С, В9 и РР, а также кальций и эфирные масла, которые помогают справиться с простудными заболеваниями», — добавила врач.