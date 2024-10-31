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Врач назвала овощ, который снижает холестерин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Источник: © РИА Новости

«Тыква — прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит», — рассказала Калошина.

Также в нем внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара крови, помогая от инсулинорезистентности. Употребление тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

Врач отметила пользу тыквенного сока, а также порекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины — преимущественно жирорастворимые, и для их усваивания поможет хорошее, например, оливковое масло.

По словам Калошиной, тыкву можно добавлять в выпечку, а также в свежем виде использовать в салатах. А если добавить измельченный овощ в фарш, заменив тыквой часть мяса, это снизит калорийность котлет, придаст им сочность и легкий сладковатый привкус.