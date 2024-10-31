Врач назвала овощ, который снижает холестерин

«Тыква — прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит», — рассказала Калошина.