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Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, сообщила РИА Новости врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская.

Источник: © РИА Новости

«Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение», — сказала Малиновская.

Врач отметила, что в моркови также содержится полезное для работы сердца вещество — кумарин. Он способствует уменьшению гипертензии и защите здоровья сердца.

Морковь содержит большое количество клетчатки и грубого волокна, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний.

Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем.

«Несмотря на то, что в моркови действительно содержится витамин А, который необходим для нормального развития зрительной системы, факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден», — добавила Малиновская.

Также во время термической обработки моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта, отметила собеседник.