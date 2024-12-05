Врач назвала овощ, который может предотвратить развитие инфаркта

Также во время термической обработки моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и они лучше усваиваются организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с работой пищеварительного тракта, отметила собеседник.