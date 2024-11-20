Врач назвала опасные свойства творога. Кому нельзя есть этот продукт

Творог не рекомендуется употреблять тем, кто имеет заболевания почек, гастрит и аллергию на молочный белок. Об этом в комментарии «РИА Новости» напомнила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
По словам врача, из-за высокого содержания белка творог нагружает органы мочевыделительной системы человека. Именно поэтому от этого продукта рекомендуется отказаться тем, кто страдает заболеваниями почек.
«Также аккуратнее стоит относиться к творогу, если у вас ожирение или атеросклероз. Кроме того, творог противопоказан при гастрите», — рассказала Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, детям можно употреблять не более 100 г творога в день, а взрослым — не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть и выше. При этом гастроэнтеролог отметила, что в умеренных количествах творог полезен, и при отсутствии противопоказаний его можно есть каждый день.
Творог считается диетическим продуктом, поэтому его рекомендуют тем, кто стремится похудеть. Регулярное употребление белка, такого как казеин в твороге, помогает быстрее насытиться. Творог утоляет голод в такой же степени, как и яйца, что способствует уменьшению объема потребляемой пищи и, соответственно, снижению общей калорийности рациона. Помимо этого, творог полезен для роста мышц, укрепляет кости и зубы, а также предотвращает инсулинорезистентность.