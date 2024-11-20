Врач назвала опасные свойства творога. Кому нельзя есть этот продукт

По словам гастроэнтеролога, детям можно употреблять не более 100 г творога в день, а взрослым — не более 200 г. Для спортсменов суточная норма может быть и выше. При этом гастроэнтеролог отметила, что в умеренных количествах творог полезен, и при отсутствии противопоказаний его можно есть каждый день.