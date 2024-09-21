Врач назвала неожиданные причины потери слуха

«В детской практике мы часто сталкиваемся со снижениями слуха, вызванными генетическими нарушениями. У взрослых пациентов наследственность тоже играет определенную роль в развитии тугоухости. Это еще не полностью известная нам область, но мы можем проследить, что существуют люди с хорошим слухом и никакие неблагоприятные факторы на него не влияют. А есть люди, у которых даже однократное воздействие громких звуков может вызвать тугоухость. Вероятно, это какие-то имеющиеся у человека генетические мутации, вызывающие предрасположенность к поражению слухового анализатора», — сообщила Никиткина.