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Врач назвала неожиданную причину, способную привести к смерти человека

Укус человека может привести к смерти при возникновении осложнения, такого как некроз тканей. Об этом рассказала врач Елена Соломатина.

Источник: Мослента

Она отметила, что повреждение кожных покровов может создать условия для проникновения инфекции в организм.

— Если иммунная система не справляется, то происходит некроз тканей, который затрагивает окружающие нервы. Это, в свою очередь, вызывает нарастающую боль и отек, а позже может возникнуть нечувствительность из-за повреждения нервов, — сказала Соломатина.

Факторы, мешающие заживлению раны, могут быть связаны с состоянием здоровья совершившего укус. Например, если он является носителем инфекций, таких как стрептококк или стафилококк. Особенно опасно, если иммунная система пострадавшего ослаблена изначально или под воздействием лекарств.

Врач посоветовала при укусе человека обработать рану антисептиком и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, передает «Узнай.ру».

Житель Санкт-Петербурга сделал замечание прохожему и показал ему неприличный жест рукой, после чего неизвестный укусил его за палец. Спустя время мужчину отвезли в реанимацию, где он скончался в присутствии врачей.