Врач назвала лучшую позу для сна

По словам специалиста, лучше всего спать на спине. В таком положении нагрузка равномерно распределяется по всей длине позвоночника, что полезно для дыхательной системы. В то же время доктор отметила, что сон на спине может стать причиной храпа или апноэ, особенно у людей с узкими дыхательными путями.