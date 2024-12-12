Врач назвала критерии выбора сладких подарков

«Убедитесь, что перечень всех сладостей указан на упаковке. Если в подарке присутствует игрушка, она должна находиться в отдельной упаковке, а на самой игрушке должна быть указана вся необходимая информация, включая состав и страну производства», — напомнила Воротынцева.