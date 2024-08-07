Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова “ЗОЖ” и “здоровье”, тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка — это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна», — отметила Сухорукова.