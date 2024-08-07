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Врач назвала кашу, которую не стоит есть на завтрак

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Манная каша очень калорийна и при этом содержит витаминов не больше, чем бутерброд с колбасой, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова “ЗОЖ” и “здоровье”, тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка — это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна», — отметила Сухорукова.

Также на завтрак не стоит увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках, так как они сделаны с большим количеством рафинированного сахара и искусственных добавок.