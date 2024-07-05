Врач назвала допустимую порцию черешни и абрикосов

По словам врача, черешня обладает множеством полезных свойств: в ней содержатся витамины группы В, витамин С, также она является хорошим источником энергии за счет содержания натурального сахара. Помимо этого, черешня содержит мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна. Абрикосы содержат много витаминов, кроме того, отличаются и богатым составом микро- и макроэлементов. Они быстро насыщают и в тоже время легко утоляют жажду, что важно в жару.