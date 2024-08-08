Врач назвала допустимую порцию арбуза и дыни

При этом, добавила гастроэнтеролог, арбуз и дыня — не взаимозаменяемые продукты. Каждая культура по-своему полезна для организма. Так, в дыне содержится много кремния, который улучшает структуру кожи и волос. В арбузе этого компонента нет, зато содержится много фолиевой кислоты и железа, которые позитивно влияют на клеточное деление, белковый метаболизм.