Врач назвала дачные ягоды, которые часто приводят к боли в животе

Не только аллергия, но и избыток клетчатки из ягод может привести к временному ухудшению самочувствия. Клетчатка полезна для кишечника, но вводить в рацион ее нужно медленно. Если появился дискофморт после употребления ягод, нужно больше двигаться и пить воду. При этом даже легкая прогулка может смягчить дискомфорт.