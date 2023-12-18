Врач назвала бытовые привычки, которые говорят о хроническом стрессе

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Газете.Ru», какие особенности поведения и привычки человека могут говорить о хроническом стрессе.

Первая такая привычка — навязчивые действия

«Многие ловили себя на том, что во время нервного ожидания или напряженных раздумий начинают дергать или качать ногой, раскачиваться из стороны в сторону, двигать челюстью, щелкать суставами пальцев. Таким образом организм пытается “сбросить” лишнюю энергию и справиться с напряжением, поскольку нервная система тесно связана с мышечной. Подобные серийные и часто бессознательные движения могут говорить о стрессе, а порой — и о расстройствах неврологического характера. Они мешают сконцентрироваться, досаждают окружающим и показывают высокий уровень тревоги, а впоследствии могут привести к обсессивно-компульсивным расстройствам. А скрип зубами и похрустывание пальцами может привести к повреждению суставов и зубов», — объяснила она.

Вторая привычка — самоповреждение

«Привычка грызть ногти, выдавливать прыщи, обкусывать губы или отрывать заусенцы тоже часто сигнализирует о хроническом стрессе, психическом или тревожном расстройстве. Под воздействием нервного напряжения человек совершает такие действия чаще всего неосознанно или импульсивно. Это может привести к печальным последствиям: места расчесов и повреждений нередко воспаляются, долго заживают, на их месте образуются рубцы и шрамы. Такое поведение — один из признаков аутоагрессии: повреждая свое тело, человек пытается проявить негативные эмоции, которые он не умеет или боится проживать другими, более экологичными способами», — добавила врач.

О хроническом стрессе также говорят суетливость и многозадачность

«Попытки успеть сделать несколько дел одновременно, суетливые и быстрые движения, невозможность сосредоточиться на одном процессе могут быть первыми признаками невроза или тревожного расстройства и чаще всего свидетельствуют о длительном стрессе. Человек переживает, что может чего-то не успеть и столкнуться после этого с негативными последствиями, осуждением, наказанием. Поэтому он старается сделать множество дел одновременно и суетится. Чаще всего такой стиль поведения приводит не к повышению эффективности, а к ошибкам и провалам, что в свою очередь усиливает стресс», — констатировала эксперт.

Четвертая особенность — привычка грызть карандаши и ручки