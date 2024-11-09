Врач назвал возможную причину оранжевого лица Трампа

«Действительно, цвет лица Трампа заметно отличается от естественного оттенка, особенно на фоне других политиков. Появление такого тона кожи может быть обусловлено несколькими факторами, в том числе использованием автозагара, индивидуальными особенностями и, возможно, даже рационом питания, — сказал врач. — Автозагар содержит дигидроксиацетон (DHA), вещество, взаимодействующее с белками кожи и придающее ей темный оттенок. Хотя DHA считается безопасным, некоторые специалисты предупреждают об опасности его чрезмерного применения».