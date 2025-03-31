Врач назвал вид рака, на который могут указывать частые отиты

«Это может быть потеря слуха, какое-то ощущение заложенности уха. Как правило, ощущение заложенности возникает только с одной стороны, так как на ранней стадии развития крайне редко рак носоглотки поражает сразу обе стороны. Это может быть какая-то проблема со зрением — нечеткость зрения или какие-то проблемы с фокусированием. Типичным симптомом может быть онемение лица. С развитием болезни может появиться гнусавость, а при достаточно значительных размерах новообразования у человека возникает ограничение открывания рта. При развитии опухоли мы будем видеть отек и нарушение функций тех тканей, которые окружают область носоглотки», — добавила врач.