Врач назвал три простых способа укрепить коленный сустав

Врач подчеркнул, что это наиболее полезная привычка для коленных суставов. Вариаций здесь много. Это могут быть длительные летние прогулки, скандинавская ходьба, ходьба на беговой дорожке без нагрузки. Если много двигаться не получается, нужно постараться хотя бы периодически отказываться от машины или парковаться подальше, чтобы немного пройтись. Отсутствие движения ухудшает кровоснабжение сустава, в итоге он быстрее «стареет», отметил Дмитрий Симкин.