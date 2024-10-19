Врач назвал три группы повышающих холестерин продуктов

Во-первых, по словам медика, это продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жиров. «Это мясные продукты и производные от них колбасы и ветчина, молочные продукты, особенно жирное молоко. Особенно повышает вредный холестерин чрезмерное употребление жирных сортов мяса — свинины, баранины», — уточнил Кабанов.